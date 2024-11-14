Roma’nın Okan Buruk İle Görüşmesi

OKAN BURUK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Okan Buruk ile ilgili haberler gündeme büyük bir heyecan yarattı. İtalya’nın Roma takımı, Daniele De Rossi’nin ardından Ivan Juric ile de yollarını ayırdıktan sonra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için nabız yoklaması yaptı. Ancak gerçekler ortaya çıktı ve Okan Buruk’la ilgili detaylar İtalyan basınında gündeme geldi. Sezon başında Daniele De Rossi’nin yönetiminde yola çıkan Roma, Juric ile anlaştı ancak beklenen başarıyı elde edemedi ve yeni bir arayışa yöneldi.

ROMA’NIN TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Roma, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldıktan sonra Türkiye’ye yöneldi. İlk olarak Roberto Mancini ile temasa geçti fakat sözleşme süreleri yüzünden bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ardından Vincenzo Montella’nın serbest kalma maddesinin ödenerek takıma getirilmesi planlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili “Böyle bir şey yok.” açıklamasını yaptı. Kazancı, daha önce de Montella’nın 2026 Dünya Kupası’na kadar görevine devam edeceğini belirtmişti.

Okan Buruk’A TEKLİF YAPILDI

Roma’nın teknik direktör arayışları sürerken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a da teklif yapıldığı öğrenildi. İtalyan haber sitesi Tutto Mercato Web’e göre, Juric ile yollar ayrıldıktan sonra Roma’nın ilk görüşme yaptığı isim Buruk oldu. Ancak genç teknik adam, Galatasaray ile olan bağlarını koparmak istemediğini Roma yetkililerine bildirdi. Bu gelişmenin ardından Roma’da Claudio Ranieri’nin göreve gelmesi bekleniyor.