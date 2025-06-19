Roma Villasında Eşsiz Freskler Bulundu

RÖNESANS SANAT YAPILARI ORTAYA ÇIKIYOR

Arkeologlar, 2.000 yıllık duvar sıvalarından oluşan binlerce parçayı bir araya getirerek lüks bir Roma villasının olağanüstü fresklerini gün yüzüne çıkarıyor. Bu parçalanmış sıvalar, 2021 yılında Londra’nın merkezinde yeniden geliştirilen bir inşaat alanında bulundu. Ancak bu dev yapbozun yeniden inşa süreci, uzun bir zamandır devam ediyor. Freskler, yapının en az 20 farklı duvarını süsleyen detaylarla dolu. Müzik aletleri, kuşlar, çiçekler ve meyvelerden oluşan ince ince boyanmış sahneler dikkat çekiyor. Sanat eserleri, bulundukları bölgenin zenginliği hakkında da yeni bilgiler sağlıyor. Ekip, burayı “Roma dönemi Londrası’nın Beverly Hills’i” olarak tanımlıyor.

ŞAŞIRTICI DETAYLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Sanatçıların kimliğine dair ipuçları da mevcut: Parçalardan birinde Latince “Fecit”, yani “bunu yaptı” yazısı kazınmış. Ancak ismin yazılı olması gereken kısım hâlâ kayıptır. Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) ekibi, bu hayati önemdeki parçayı bulmak için çalışmalara devam ediyor. MOLA’da görevli Han Li, “Bu, Roma Londrası’nda şimdiye kadar bulduğumuz en büyük Roma duvar sıvası ve resimleri topluluğu” diyor. Yaklaşık 5 metreye 3 metre boyutlarındaki en büyük freskin alt kısmı soluk pembe renkte, mermer görünümü vermek amacıyla boya zerrecikleri ile süslenmiş. Üst kısım ise zengin sarı panellerle çevrili yumuşak yeşil kenarlıklardan oluşuyor. Duvar resimleri, kandil avizeleri, lir çalgısı, beyaz turnalar ve zarif papatya çiçekleri ile bezenmiş. Resimlerde ayrıca bir üzüm salkımını andıran bir bitki bulunması dikkat çekiyor; arkeobotanikçilere göre bu, yerel bitki olan ökseotu.

ROMA DÖNEMİNE AİT BİLGİLER PAYLAŞILIYOR

Han Li, “Bu benim için oldukça ilginç çünkü burada Roma ressamlarının klasik bir fikri Kuzeybatı Avrupa’ya ya da yerel bir yaklaşıma uyarladığını görüyorsunuz. Bunu muhteşem buluyorum” diyor. Li, sıva yığınlarıyla aylarını geçirerek “dünyanın en zor yapbozu” dediği projeyi tamamlama çabası içinde. Antik parçaların kırılganlıkları, bu süreci daha da zorlu hale getiriyor. “Parçaları birleştirirken çok dikkatli olmalısınız çünkü her birini yalnızca birkaç kez birleştirme şansınız var; aksi takdirde sıva zarar görür ve boyası dökülür,” diye açıklıyor. Romalılar, MS 43 yılında Londra’yı kurup bu villayı kısa bir süre içerisinde inşa etti.

ARKEOLOJİK BULGULAR YENİ İPUÇLARI SUNUYOR

Ekip, bu freskleri Britanya ve Avrupa’daki benzer örneklerle karşılaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen bulgular, bu sanat eserlerinin Roma İmparatorluğu boyunca dolaşan yetenekli ressamların elinden çıkmış olabileceğini düşündürüyor. Han Li, “Roma Londra’sının inşaat patlaması çerçevesinde birçok ev ve bina yapılırken, sanatçıların devasa siparişleri üstlenerek dolaştıklarını düşünüyoruz,” diyor. Ancak sanatçıların kimlikleri, üzerinde isimlerin yazılı olduğu kayıp parça bulunana dek belirsizliğini koruyacak. Sıva parçaları, Thames Nehri’nin güneyinde yer alan Southwark’ı içeren alanda bulundu. Aynı kazı alanında çarpıcı bir mozaik ve bir Roma mezarlığı da keşfedildi.

ROMA TARİHİNİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR

MOLA’dan Andrew Henderson-Schwartz, “Roma döneminin oldukça erken bir aşamasında burada canlı ve hareketli bir yerleşim varmış. Burası adeta varlıklı bir banliyö; Roma Londra’nın Beverly Hills’i,” diyor. Bu bulgular, Romalıların Londra’ya nasıl yatırım yaptığını ve orayı kalıcı bir yaşam alanı olarak nasıl gördüklerini gösteriyor. Fresk parçaları hâlâ pek çok sır ve potansiyel bilgi taşımakta. Arkeologlar, bu çalışmaları sayesinde İngiltere’nin zengin Roma tarihini adım adım yeniden inşa ediyor.