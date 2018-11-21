Roma’dan Bahçeli’ye davet

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbolseverlerin heyecanla beklediği Roma-Real Madrid maçına davet edildi.
MHP lideri Bahçeli’nin teklife teşekkür ederek, katılamayacağını bildireceği belirtildi
Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma – Real Madrid maçına MHP Başkanı Devlet Bahçeli davet edildi.
İtalya’daki temsilcimiz Cengiz Ünder’in de kadrosunda yer aldığı Roma’nın teklifi, FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla iletildi.
Devlet Bahçeli’nin tekliften memnuniyet duyduğu ancak programı nedeniyle teşekkür ederek karılamayacağını bildireceği öğrenildi.
Dünyanın gözünü çevireceği dev maça Antonio Banderas ve Rafael Nadal da davet edildi.
HABERTURK