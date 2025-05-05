Romanya’da Seçim Sonrası Başbakan İstifa Etti

ROMANYA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONRASI İSTİFA

Romanya’da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun hemen ardından mevcut Başbakan Marcel Ciolacu, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Ciolacu’nun bağlı olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD), seçimler sonrası bir araya gelerek partinin hükümet koalisyonundan ayrılması ve Ciolacu’nun istifası yönünde karar aldı. Toplantıda basının karşısına geçen Ciolacu, partinin koalisyonu bozma kararı almasının ardından başbakanlık görevinden ayrılacağını doğruladı.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ VE SEÇİMLERİN İKİNCİ TURU

Ciolacu, kabinedeki PSD’li bakanların hükümet içerisinde geçici olarak kalıp kalmayacakları konusunda koalisyon ortağı Ulusal Liberal Parti (PNL) temsilcileriyle görüşeceğini bildirdi. Ayrıca, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hiç kimseyi desteklememe kararı aldığını açıkladı. Bu karar, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu’nun, ilk turda arzu edilen başarıyı elde edememesi üzerine alındı.

SEÇİMİN İLK TURUNDAKİ SONUÇLAR

İkinci tur 18 Mayıs’ta yapılacak ve ilk turda aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion önde çıkmıştı. Simion, ilk turda yüzde 41 oy alarak birinci sırada yer alırken, bağımsız aday Nicuşor Dan ise yüzde 21 ile ikinci sırada bulunuyor. İktidar koalisyonunun adayı Antonescu yüzde 20 oyla üçüncü sırada kalmıştı.

İPTAL EDİLEN İLK TUR SEÇİMLERİ

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Kasım 2024’te yapılacak ilk turu, bağımsız aday Calin Georgescu’nun yüzde 22,95 oy alarak birinci olduğu verilerle gerçekleştirildi. Merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ise yüzde 19,17 ile ikinci sırayı aldı. Ancak seçim itirazları sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu geçersiz kıldı. Georgescu, bu iptale itiraz ederek Bükreş Temyiz Mahkemesi ve Romanya Yüksek Mahkemesi’nde itiraz sürecini sürdürmüş, iptal kararının geçerliliğinin onaylanmasıyla sonuçlanmıştı.