Romanya’da Seçimler Sonrasında Başbakan İstifa

ROMANYA’DA SEÇİM SONRASI GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Romanya’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından mevcut Başbakan Marcel Ciolacu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ciolacu’nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD), seçimlerin ardından toplanarak partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Başbakan Ciolacu’nun istifasına karar verdi.

BÜYÜK KARAR VE GÖRÜŞMELER

Ciolacu, istifasının ardından kabinedeki PSD üyelerinin geçici olarak hükümette kalıp kalmayacaklarına dair Ulusal Liberal Parti (PNL) temsilcileriyle görüşeceğini ifade etti. Ayrıca, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını da belirtti.