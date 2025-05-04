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Romanya’da Seçmenler Oy Kullanıyor

SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA

Romanya’da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için bugün oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Romanya Anayasa Mahkemesi’nin, Kasım 2024’te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etmesi sonucunda, seçimler yeniden düzenleniyor. Bu seçimde 11 aday yarışıyor.

KAYITLI SEÇMENLERİN SAYISI VE OY VERME SAATLERİ

Romanya’da toplamda 18 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi, yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilebiliyor. Eğer 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde bir oy alamazsa, seçimin ikinci turu 18 Mayıs’ta yapılacak.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

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