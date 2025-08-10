Romanya’da Uçak Düşmesi 2 Ölü Verdirdi

ROMANYA’DA DÜŞEN UÇAKTA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Romanya’nın batısında yer alan Arad şehrinde, eski bir fabrikanın bahçesine düşen küçük uçaktaki iki kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Uçakta tespit edilen yolcular arasında Bükreşli 47 yaşındaki profesyonel pilot ve 18 yaşındaki bir genç yer alıyor.

UÇAK ARAD HAVAALANI’NA YAKLAŞIRKEN DÜŞTÜ

Siria Havaalanı’ndan kalkan uçağın, Arad Havaalanı’na iniş yaparken düştüğü belirtiliyor. Yetkililer, kazanın şiddetini vurgulayarak çarpışma anında uçağın parçalandığını ve motorun gövdeden uzak bir mesafeye fırladığını aktarıyor.