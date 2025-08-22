Romanya Kupası’nda Tartışmalı Kura Çekimi

ROMANYA KUPASI KURA ÇEKİMİNE AİT TATMİN EDİCİ OLAYLAR

Romanya Kupası play-off turu için düzenlenen kura çekiminde dikkat çeken anlar yaşandı. Kura çekimini federasyonun genel sekreter yardımcısı Gabriel Bodescu ile turnuva departmanı temsilcisi Mihai Andrie gerçekleştirdi. Çekimin başlama anlarında, Bodescu’nun 24 takımdan oluşan kaseye attığı son topu tekrar çektiği görüldü. Daha sonra, sağ elinde aldığı topu sol eline geçirdiği ve kasedeki diğer topları karıştırmaya çalıştığı fakat sonunda elinde tuttuğu topu gösterdiği dikkat çekti.

İLK EŞLEŞMEDE YAŞANAN ŞAŞKINLIKLAR

Çekilişin ilk eşleşmesi Farul Constana ile Corvinul Hunedoara arasında oldu. Ancak bu eşleşme, futbolseverler arasında soru işaretleri yarattı ve kura çekimi ağır şekilde eleştirildi. Dünya genelinde geniş bir yankı uyandıran bu anlar, ‘canlı yayında şaibe’ yapıldığı iddialarına sebep oldu.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine Romanya Futbol Federasyonu, iddialarla ilgili resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Kura kaplarının ideal boyutta olmadığı ancak iddia edilen manipülasyonların kesin bir dille reddedildiği” vurgulandı. Ayrıca, “Kasenin boyutu karıştırmayı kolaylaştıracak ölçüde değildi; fakat bu durum çekilişin adil yapılmasını engellemedi. Çekiliş, bazı kulüp temsilcilerinin huzurunda ve FRF TV’de canlı olarak, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirildi.” ifadeleri yer aldı.