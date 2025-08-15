Romanyalı Şefler Türk Lezzetlerini Öğrendi

ROMANYALI ŞEFLER TÜRK MUTFAĞINI TANIDI

Romanyalı şefler, Türk mutfağını keşfetmek amacıyla geldikleri İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde çiğ köfte, revani, patlıcan ezmesi, ayran aşı, hünkarbeğendi ve sütlaç gibi Türk yemeklerinin yapılışını öğreniyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), ‘Erasmus+ Programı’ çerçevesinde yürütülen Gastronomik Kavşaklar Projesi kapsamında Romanya’dan gelen şef ve kursiyerleri ağırladı. BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şefleri altında Türk yemeklerinin deneyimlendiği bu etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde çiğ köfte yoğurma keyfini yaşadılar.

KÜLTÜREL KÖPRÜ PROJESİ

Gastronomi geleneklerini paylaşan bu proje, kültürel bir köprü işlevi görüyor. Erasmus+RO tarafından finanse edilen ve Black Sea FooDignity tarafından koordine edilen projeye katılan Romanyalı şefler, BAU Gastronomi kampüsüne gelerek Türk mutfağının zengin lezzetlerini öğreniyorlar. Katılımcılar, şef Ertuğrul Karakaya’nın rehberliğinde çiğ köfte yoğurmanın yanı sıra, revani ve patlıcan salatası gibi lezzetlerin yapımını da deneyimliyor.

GEZİ VE ETKİNLİKLER

Romanyalı katılımcılar, 2 günlük etkinlik boyunca Türk lezzetlerini denemekle kalmayıp, aynı zamanda İstanbul’daki tarihi Mısır Çarşısı gibi önemli yerleri de gezdiler. Çiğ köftenin tadını çok beğendiklerini ifade eden Romanyalı şefler, bu etkinlikten büyük keyif aldılar ve Türk yemekleri konusunda bilgi sahibi oldular.

TARİHİ MÜFTEŞ MİRAS

Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Kerem İlaslan, bu projenin, “Erasmus+ Programı kapsamında, Romanya’dan Bükreş Tarım Bilimleri ve Veteriner Hekimlik Üniversitesi, İspanya’dan Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE ile Türkiye’den Bahçeşehir Üniversitesi arasında yürütüldüğünü” belirtiyor. Projenin temel amacının, uzman şefleri ve akademisyenleri bir araya getirerek üç ülkenin tarihsel mutfak mirasını incelemek ve bu kültürler arasındaki bağlantıları keşfetmek olduğunu vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ HEDEFLERİ

Dr. Kerem İlaslan, proje kapsamında doğal ürünlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına dikkat çekerken, “Bu projede tarihsel pişirme yöntemlerinin günümüz koşullarına uyarlanması, atık azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir gastronomi ilkelerinin eğitim süreçlerine entegrasyonu sağlanmaktadır” dedi. Ayrıca, üniversiteler arasındaki iletişimin önemine değinerek, “Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Mutfağımızın ve kültürümüzün tanıtılması adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu.