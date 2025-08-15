Romanyalı Şefler Türk Mutfağını İnceledi

ROMANYALI ŞEFLER TÜRK MUTFAĞINI KEŞFEDİYOR

Romanyalı şefler, Türk mutfağının zenginliklerini keşfetmek amacıyla İstanbul’da gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden çiğ köfte, revani, patlıcan ezmesi, ayran aşı, hünkar beğendi ve sütlaç yapılışını öğrendiler. Bu etkinlik, Bahçeşehir Üniversitesi’nin “Erasmus+ Programı” dahilindeki Gastronomik Kavşaklar Projesi kapsamında gerçekleşti. Romanya’dan gelen şef ve kursiyerler, BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün şefleri eşliğinde Türk yemeklerini deneyimleme fırsatı buldu. Eğlenceli anlar yaşarken, müzik eşliğinde çiğ köfte yoğurdular.

KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRÜYOR

Bahçeşehir Üniversitesi, Gastronomik Kavşaklar Projesi’ne ev sahipliği yaparak mutfak geleneklerinin paylaşılmasına katkı sağlıyor. Erasmus+RO tarafından finanse edilen ve Black Sea FooDignity tarafından koordine edilen proje sayesinde Romanyalı şef ve kursiyerler, ülkemizin lezzetlerinin nasıl yapılacağını BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü şeflerinden öğrendiler. Romanyalı misafirler, Şef Ertuğrul Karakaya’nın yönlendirmeleriyle çiğ köfte yoğurmanın yanı sıra, revani, patlıcan salatası, hünkar beğendi, ayran aşı ve börek gibi geleneksel yemeklerin de yapımını deneyimlediler.

TARİHİ BİR DENEYİM

Romanyalı şef ve kursiyerler, Türk lezzetlerini deneyimledikleri iki gün boyunca İstanbul’daki tarihi Mısır Çarşısı’nı gezme fırsatı da buldular. Çiğ köftenin tadını çok beğendiklerini ifade eden katılımcılar, etkinlik sayesinde birçok geleneksel Türk yemeğinin yapılışını öğrenme imkanı buldular.

Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Kerem İlaslan, “Erasmus+ Programı kapsamında, Romanya’dan Bükreş Tarım Bilimleri ve Veteriner Hekimlik Üniversitesi (USAMV), İspanya’dan Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (UPC & Madrid Culinary Campus) ile Türkiye’den Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliği ile yürütülen projenin ev sahipliğini yaptık.” dedi. Dr. İlaslan, projenin ana amacının uzman şefleri, akademisyenleri ve kursiyerleri bir araya getirerek üç ülkenin tarihî mutfak mirasını incelemek olduğunu belirtti. Projenin atölye çalışmalarını içereceğini ve gastronomi alanındaki modern mesleki eğitimin temellerini atmayı hedeflediğini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Dr. İlaslan, projede sürdürülebilirlik ve doğal ürünlerin korunmasına yönelik hedeflerin de olduğunu ifade etti. “Bu projede tarihi pişirme yöntemlerinin günümüz koşullarına uyarlanması; atık azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarihi gastronominin modern uygulamalara entegre edilmesi amaçlanıyor.” şeklinde devam etti. Ayrıca, projenin ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, “Üniversiteler arasındaki iletişim bizim için önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Mutfağımızın ve kültürümüzün tanıtılması adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz.” dedi.