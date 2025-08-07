Gündem

Römork Devrildi, 7 Yaralı Var

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü ile Subaşı köyü arasında gerçekleşti. Fındık hasadı yapmak amacıyla bahçeye fındık işçilerini götüren traktörün römorku devrildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Römorkta bulunan 7 kişi yola savruldu. Yaralanan bu kişiler, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazayla ilgili olarak jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

