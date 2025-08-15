Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

RAPOR: ROMULO CARDOSO’NUN GÖZTEPE’DEKİ PERFORMANSI

Göztepe’nin Alman futbol takımı Leipzig’e transfer ettiği Romulo Cardoso, toplam 46 maçta attığı 22 golle hem taraftarlar tarafından sevildi hem de kulüp tarihine ismini yazdırdı. 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele ederken, Brezilyalı forvet 23 yaşındayken Athletico Paranaense’den kiralık olarak kadroya dahil edildi. Göztepe, oyuncunun bonservisini, geçmiş sezonun ilk yarısında 2.5 milyon avro bedelle aldı. Romulo’nun 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesinde büyük katkısı oldu. Söz konusu dönemde 13 maçta 5 gol atarak takımına önemli bir destek sundu.

SÜPER LİG’DE BAŞARILI PERFORMANS

Romulo Cardoso, İzmir temsilcisinin Süper Lig’de mücadele ettiği 2024-2025 sezonunda toplam 29 maçta forma giydi ve 13 golle takıma katkı sağladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da gösterdiği performans dikkat çekti; 4 maçta 4 gol atarak başarılı bir süreç geçirdi. Göztepe’nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’a karşı 3 gol atarak hat trick başarıyla tarihe geçti ve takımını yarı finale taşımayı başardı.

TRANSFER DETAYLARI

Göztepe’nin öncesinde, hazırlık kamplarında yer alan Romulo, sezon öncesi Urla’da başladığı kampı Slovenya’nın Bled şehrinde sürdürdü. Takımının yurt içindeki ve dışındaki 5 hazırlık maçında forma giymedi. Almanya’nın Leipzig futbol takımıyla 20 milyon avro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayan Romulo, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu oldu. Önceki en yüksek bonservis bedeli, 2,7 milyon avroya ABD’nin Cincinnati kulübüne satılan orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo’da bulunuyordu.