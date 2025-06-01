Romulo Cardoso, Leipzig İle Görüşüyor

Göztepe’de Transfer Hareketliliği

GÖZTEPE’DE SICAK GELİŞMELER

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Romulo Cardoso’ya yeni bir teklif geldi.

LEIPZIG’DEN TEKLİF

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başarılı oyuncularından olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso için Bundesliga takımlarından Leipzig’in ilgisi ortaya çıktı. Alman kulübünün, Göztepe’ye 12 milyon euro ile birlikte bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

DÖNÜŞ YAPILMADI

Sport Rebuplic şirketinin, Romulo konusunda Leipzig’e henüz bir dönüş yapmadığı ifade ediliyor. Bu durum, transfer sürecinin ne yönde gelişeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

İLGİ DUYAN TAKIMLAR ARTIYOR

Göztepe’de 1.5 sezonda sergilediği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki golcü oyuncu, birçok kulübün ilgisini çekti. Leipzig dışında, Romulo için Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht’in de devrede olduğu bildiriliyor.