Romulo Cardoso, Leipzig İle İlgili

GÖZTEPE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin dikkat çeken oyuncusu Romulo Cardoso’ya yeni bir transfer teklifi geldi.

LEIPZIG’DEN TEKLİF GELDİ

Göztepe’de forma giyen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso’ya, Bundesliga temsilcisi Leipzig’in talip olduğu belirtildi. Alman takımının Göztepe yönetimine 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif yaptığı ifade edildi.

Sport Republic şirketinin Romulo konusunda Leipzig’e henüz bir dönüş yapmadığı bildiriliyor.

TAKIMLARIN İLGİSİ ARTIYOR

22 yaşındaki golcünün, Göztepe’de 1.5 sezonda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çektiği belirtiliyor. Leipzig dışında, Romulo için Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht gibi takımların da ilgilendiği öğrenildi.