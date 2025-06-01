Romulo Cardoso, Leipzig’in Gözdesi Oldu

GÖZTEPE’DE SIRADIŞI GELİŞMELER

Göztepe, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayarak başarılı bir sezon geçirdi. Takımda dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Brezilyalı yıldız oyuncu Romulo Cardoso’ya yeni bir teklif geldi.

LEIPZIG’DEN ÇEKİCİ TEKLİF

Bundesliga kulübü Leipzig, Göztepe’nin en gözde oyuncularından biri olan Romulo Cardoso’ya ilgi gösteriyor. Alman ekibinin, Göztepe yönetimine 12 milyon euro artı bonuslarla birlikte bir teklif sunduğu öğrenildi.

TEKLİFE CEVAP BEKLENİYOR

Sport Rebuplic şirketinin, Romulo’nun transferi konusunda Leipzig’e henüz bir yanıt vermediği bildirildi. Bu durum, transferin nasıl gelişeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

BİRÇOK KULÜPTEN İLGİ

22 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe’de sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Leipzig’in yanı sıra, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht gibi takımlar da Romulo için devrede.