Romulo Cardoso, Leipzig’in Peşinde

GÖZTEPE’DE SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Göztepe, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamladıktan sonra transfer piyasasında dikkat çekici gelişmeler yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımın önemli oyuncusu Romulo Cardoso hakkında yeni bir teklif alındı.

LEIPZIG’DEN TEKLİF GELDİ

Süper Lig’deki performansıyla öne çıkan Brezilyalı forvet Romulo Cardoso’ya Bundesliga temsilcisi Leipzig’in ilgisi artıyor. Alman kulübünün Göztepe’ye 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif yaptığı bildirildi.

TEKLİFE CEVAP VERİLMEDİ

Sport Rebublic isimli şirketin Leipzig’e Romulo konusunda henüz bir yanıt vermediği aktarıldı. Bu durum, transfer sürecinin nasıl gelişeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

BİRÇOK KULÜBÜN GÖZDESİ

22 yaşındaki Romulo, Göztepe’de 1.5 sezondaki başarılı performansıyla birçok kulübün ilgisini çekti. Leipzig’in yanı sıra, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht de oyuncuyu transfer etmek için yarış içerisinde.