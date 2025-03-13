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Romulo Göztepe’de Ayrılma Kararı Aldı

GÖZTEPE’DE ROMULO KRİZİ

Süper Lig’in başarılı takımlarından Göztepe’de performansıyla ön plana çıkan Romulo, kulüpte tartışmalara yol açtı. İzmir temsilcisi, geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Romulo’nun 2.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanarak, Brezilyalı forvetle 2027-28 sezonu sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

FEYENOORD’DAN TEKLİF

Haberlere göre Feyenoord, ara transfer döneminde Romulo için 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Göztepe, bu teklifi geri çevirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Romulo’nun bu durumdan rahatsız olduğu bildirildi. Brezilyalı forvetin sezon sonunda takımdan ayrılma isteğinin vurgulandığı belirtildi.

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