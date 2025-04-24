Romulo İçin Ajax İlgisi Devam Ediyor

HOLLANDA’DAN İLGİ KAPISI AÇILIYOR

Göztepe’de başarılı bir sezon geçiren Romulo’ya Avrupa kulüplerinden ilgi devam ediyor. Özellikle Hollanda’dan gelen bir haber ile birlikte, yıldız oyuncu için dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Hollanda basınında yayımlanan bilgilere göre Ajax, sezon sonunda Brian Brobbey ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu süreçte yeni bir hücum oyuncusu transfer etmek için geniş bir liste hazırladığı belirtiliyor.

AJAX’IN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR

Ajax kulübü yetkililerinin hücum hattı için oluşturduğu 10 kişilik oyuncu havuzunda Göztepeli Romulo’nun da yer aldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, Ajax dışında Feyenoord’un da Romulo’yu takip eden ekipler arasında olduğu bilgisi veriliyor. Bu durum, genç oyuncunun kariyeri açısından önemli bir fırsat sunabilir.

ROMULO’NUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezonda Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 27 karşılaşmada 15 gol atarak, ayrıca 8 gol asistinde bulunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Romulo’nun gösterdiği bu performans, uluslararası arenada daha fazla ilgi görmesini sağlıyor.