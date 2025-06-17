Romulo, Premier Lig’i hedefliyor

EUROPA TAKIMLARINDAN ROMULO ÇIKARTMA İLGİ

Geçtiğimiz sezonki performansıyla Göztepe’de dikkatleri üzerine çeken Romulo, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet için harekete geçti. Romulo, Göztepe formasıyla 33 maçta 17 gol ve 10 asistle büyük bir başarı gösterdi. Bu büyük performans, ona birçok kulüpten talep olmasını sağladı. Önceden Almanya’dan RB Leipzig, Hollanda’dan Ajax, Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Sporting Lizbon ve Belçika’dan Anderlecht’ten teklifler alınmıştı. Şimdi ise Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest, Romulo’ya ilgisini artırdı.

NOTTINGHAM FOREST ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Nottingham Forest, geçen sezon Premier Lig’i yedinci sırada tamamlamasının ardından UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmek için kadrosuna önemli bir oyuncu katmayı planlıyor. Bu bağlamda Romulo’nun adı öne çıkıyor ve Göztepe ile temas kuruldu. Brezilyalı futbolcunun, Avrupa’da mücadele eden Nottingham Forest’a olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor. Eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanırsa, Romulo gelecek sezon Premier Lig ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek.