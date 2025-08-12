Romulo, RB Leipzig’e transfer oluyor

GÖZTEPE’NİN YILDIRIM TRANSFERİ

YAZ transfer dönemi boyunca Avrupa’nın gündeminde yer alan İzmir temsilcisi Göztepe’nin Brezilyalı futbolcusu Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig’e transfer oluyor. Göztepe yönetimi, Romulo için Leipzig ile haftalar süren bonservis pazarlığını tamamlayarak, Sportif Direktör Ivan Mance ve Başkan Rasmus Ankersen öncülüğünde 23 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Anlaşmanın detaylarına göre, 20 milyon Euro garanti bedel ile 3 milyon Euro da performans bonusu içeriyor. Romulo’nun bu tarihi transferinin Türk Lirası karşılığı yaklaşık 1 milyar 90 milyon TL olacak ve bu, Anadolu kulüpleri için en yüksek, Türk futbolu açısından ise üçüncü en pahalı transfer olarak kayıtlara geçecek.

ÖNCEKİ TRANSFER RAKAMLARI

Daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon Euro bonservisle Brighton’a, Galatasaraylı Sacha Boey’un ise Bayern Münih’e transfer olduğunu belirtmek gerekiyor. Cenk Tosun, Beşiktaş’tan Everton’a 22.5 milyon Euro’ya giderken, Arda Güler ise Fenerbahçe’den Real Madrid’e 20 milyon Euro ve bonuslarla transfer olmuştu. Elvir Balic, Vedat Muriç ve Gedson Fernandes gibi isimler de kulüplerine 20 milyon Euro üzerinde bonservis sağladı. Athletico Paranaense’den geçen sezon 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Romulo, Göztepe’de 46 maçta 22 gol atıp, 13 asist yaptı. Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan Romulo, takımı için önemli bir güç katacak.

SATIN ALMALARA YENİ BİR SOLUK

Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak Göztepe’nin futbol şubesini devralan Sport Republic, 3 yıl içinde önemli başarılara imza attı. Sırp girişimci Dragan Solak’ın yatırım yaptığı, ABD’li Henrik Kraft’ın başkanlık yaptığı ve Danimarkalı CEO Rasmus Ankersen tarafından yönetilen şirket, Göztepe’yi transferde Avrupa’da dikkat çeken bir takım haline getirdi. Sport Republic’in geliştirdiği genç futbolcular Göztepe’de kendini gösterirken, Romulo transferinin elde edileceği gelirin Türk futbolundaki birçok takımın toplam borcundan daha yüksek olacağı belirtiliyor. Göztepe’nin Gürsel Aksel Stadı’nın inşaatı 400 milyon TL’ye mal olmuştu ve taraftarlar, transfer gelirinin bir kısmının altyapı tesislerine harcanmasını istiyor.

FENERBAHÇE MAÇINA NEDEN HAZIRLIK YAPILIYOR

Göztepe, Süper Lig’de yeni sezonu Çaykur Rizespor’u 3-0 yenerek açtı ve şimdi cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlık yapıyor. Bu karşılaşmanın biletleri, yarından itibaren 1500 ile 6500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Misafir tribünü biletleri ise cuma günü saat 11.00’de 1950 TL’den satışa çıkacak. Geçen sezon, aynı rakibi ile karşılaşarak 2-2 berabere kalan Göztepe, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda önemli bir rakip olduğunu biliyor.

FURKAN KİRALANDI

Göztepe, altyapıdan çıkan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak’ı, ara transfer dönemine kadar İsveç temsilcisi IFK Haninge’ye kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon Göztepe formasıyla 1 lig ve 2 kupa maçında görev alan Furkan, önceki transfer döneminde Southampton’un U21 takımına kiralanmıştı.

GENÇ KADRO İLE DEVAM

Süper Lig’de genç ağırlıklı bir kadro ile yarışan Göztepe, bu sezona ilk haftadan itibaren 24.5 yaş ortalamasıyla sahaya sürdüğü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dennis ve Emersonn 21 yaşında, Sabra ise yalnızca 19 yaşında. Bu genç kadro, Göztepe’nin gelecek hedefleri için umut veriyor.