Rona Sural, Trump’ın Putin’e tutumunu değerlendirdi

AMERİKA VE DÜNYA GÜNDEMİNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Melis Yaşar’ın programında konuşan Washington Temsilcisi Rona Sural, Amerika ve dünya gündemine dair dikkat çeken analizler yaptı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’e olan yaklaşımını daha sert bir formatta sürdürdüğü vurgusunu yaptı. Sural, İsrail’in İran’a gerçekleştirebileceği muhtemel bir saldırının Amerika’nın desteği olmadan başarılı olamayacağına dikkat çekti.

TRUMP’IN DIŞ POLİTİKADAKİ TUTUMU NETLEŞİYOR

Sural, programda yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Donald Trump’ın dış politikadaki tavırlarının netleştiğini belirtti. “Trump, Putin’e karşı söylemlerini sertleştirdi” açıklamasını yaptı. Bu ifade, Trump’ın geçmişteki daha ılımlı yaklaşımından ne denli uzaklaştığını gözler önüne serdi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında da değerlendirme yapan Sural, “Rusya, şu anda savaşın bitmesini istemeyen ülke konumunda” ifadesini kullandı. Moskova’nın mevcut konumunu korumak için çatışmaları sürdürmekte istekli olduğunu belirten Sural, bu durumu barış görüşmelerinin zorluğu üzerinden açıkladı.

ELON MUSK’IN ÖZEL GÖREVLENDİRMESİ

Program esnasında Elon Musk ile ilgili ilginç bir bilgiyi de paylaşan Sural, Musk’ın “özel bir görevlendirme” kapsamında bir süreçte yer aldığını ifade etti. “Elon Musk özel bir görevlendirmedeydi, 130 günün sonunda bitecekti” şeklindeki açıklaması, bu sürecin uluslararası ilişkiler bağlamında önemli olduğunu vurguladı.

ORAP YENİ SAVAŞ İHTİMALİ ÜZERİNE UYARILAR

Orta Doğu’daki gerilime dair açıklamalarda bulunan Rona Sural, “ABD’nin çekincesi, İsrail’in İran’a yönelik saldırı ihtimali” olduğunu söyledi. Washington’un bölgede yeni bir savaşı tetikleyecek adımlardan kaçınma çabasında olduğunu belirten Sural, bu sebeple Tel Aviv yönetimine kontrollü mesajlar ilettiklerini ifade etti. Sural, “Amerika’nın desteği olmadan İsrail’in İran’a yapacağı saldırıda tam anlamıyla başarı sağlayamayacağı biliniyor” diyerek iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemini vurguladı.

VİZE GÖRÜŞMELERİNE DAİR GÜNCEL BİLGİLER

ABD’ye gitmek isteyen öğrencileri ilgilendiren bir gelişmeyi de paylaştı Sural. “ABD’den daha önce vize randevusu alan öğrenciler, vize görüşmelerinin durdurulmasından etkilenmeyecek” açıklamasıyla beraber, yeni başvurularda belirsizlik varken, süreci olan öğrenciler için rahatlatıcı bir durum ortaya çıkmış oldu.

ÜNİVERSİTELERİN TEPKİLERİ VE EĞİTİM KURUMLARININ DUYARLILIĞI

Son olarak, üniversitelerin Trump’ın aldığı bazı kararlara tepkili olduğunu belirten Rona Sural, “ABD’de okullar Trump’ın bu kararına tepki gösteriyor” dedi. Eğitim kurumlarının, özellikle göçmen öğrencilere yönelik kararlar karşısında gösterdiği duyarlılık, kamuoyunda yankı bulduğunu sözlerine ekledi.