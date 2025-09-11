Ronaldinho’nun Oğlu Hull City’ye Geçti

TRANSFERDE ÖNE ÇIKAN İSİM

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te önemli bir transfere imza attı. İngiliz kulübü, dünyaca ünlü Ronaldinho’nun oğlu Joao Mendes ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübün U21 Takımı’nda mücadele edecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın detayları arasında sözleşmenin uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Joao Mendes, “Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak” ifadesini kullandı.

GELECEĞİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ

Brezilyalı futbolcu, “Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

DESTEKÇİ ROLÜNE HAZIRLIĞI

Joao Mendes, “U21 Takımı’nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi.