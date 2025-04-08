Ronaldo İle Valencia, Yeni Yatırım Planı

RONALDO VALENCİA CF’Yİ SATIN ALMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin sağladığı finansal destekle Valencia CF’yi satın almak amacıyla harekete geçtiği öne sürüldü. Ancak kulübün mevcut sahibi Peter Lim, kulübün satılık olmadığını belirtiyor. İspanyol basınına göre, Ronaldo kariyerine sadece futbolcu olarak değil, aynı zamanda yatırımcı olarak da yön vermeye hazırlanıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın mali desteği sayesinde yıldız futbolcunun ilk kulüp alımı Valencia CF olabilir.

LİM’İN SATIŞTA OLMADIĞI AÇIKLAMASI VE KULİSLERDE DOLAŞAN İDDİALAR

Peter Lim, kulübün satılmadığını sürekli ifade etse de kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor. İddialara göre, Lim 3 Mart’ta oğlu Kiat Lim’i kulüp başkanı yaparak uzun vadeli bir plan başlattı. Ancak bazı kaynaklar, Lim’in Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’ye kulübü 400 milyon Euro’ya satabileceğini aktardığını bildiriyor. Ronaldo’nun Valencia ile ilgili planı, kulübün ligde kalmasına bağlı durumda.

VALENCİA’NIN MEVCUT DURUMU VE GELECEK UMUTLARI

Şu an La Liga’da 15. sırada bulunan Valencia, küme düşme hattının yalnızca 5 puan üzerinde yer alıyor. Eğer takım ikinci lige düşerse, bu alım planı rafa kalkabilir. Diğer yandan, Valencia ekonomik olarak toparlanma sinyalleri veriyor. 16 yıl aradan sonra Yeni Mestalla Stadı’nın inşaatı yeniden başladı ve FCC ile yapılan yeni anlaşmayla kulüp, yeni evine taşınmak için somut adımlar atmaya başladı.