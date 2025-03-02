Ronaldo, İspanyol Kulübü Valencia’yı Satın Alacak

CRISTIANO RONALDO’NUN KULÜP SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun İspanya La Liga’dan bir kulüp almak için harekete geçtiği öne sürüldü. Foot Mercato’nun haberine göre, Ronaldo ve Valencia’nın sahibi Peter Lim, Portekizli yıldızın söz konusu kulübün çoğunluk hissesine sahip olması amacıyla görüşmeler yürütüyor.

PETER LIM İLE YAKIN İLİŞKİ

Cristiano Ronaldo ve Valencia’nın sahibi Peter Lim, bir dizi ortaklığa sahip. Aynı zamanda Peter Lim, Ronaldo’nun imaj haklarının sahibi olmasının yanında, onun yakın bir dostu olarak biliniyor. Lim, sezonun bitiminde kulübün hisselerini tamamen satmayı planlıyor ve Ronaldo’nun kulübü satın alma isteği ise oldukça belirgin.

Kariyerini sona erdirdikten sonra İspanya’da yaşamayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, bu büyük satın alımı gerçekleştirmek için Suudi Arabistan kraliyet ailesine bağlı yatırım fonlarından finansal destek arayışında. Bu durum, Ronaldo’nun futbol kariyerinden sonraki hayatı için büyük bir adım olabiliyor.