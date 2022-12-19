Uzun süre İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo, Messi’yi kutlamadı.

Lionel Messi’nin Dünya Kupası zaferi sonrası gözler Cristiano Ronaldo’ya döndü. Sosyal medyada en fazla takipçiye sahip olan Ronaldo, Messi’nin dev zaferi sonrası sessiz kaldı.

Sosyal medyada en fazla takipçiye sahip olan Cristiano Ronaldo, ezeli rakibi Lionel Messi’nin Dünya Kupası zaferi sonrası sessizliğini korudu.

Katar’daki 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı penaltı atışları sonucunda yenen Arjantin, Lionel Messi önderliğinde büyük zafere ulaştı. Normal süresi 2-2 ve uzatma dakikaları 3-3 biten mücadelyi, penaltı atışlarında 4-2 kazanan Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanmayı başardı.

Tarihin en unutulmaz finallerinden birinin yaşandığı gecenin ardından gözler Cristiano Ronaldo’ya çevrildi. Kariyeri boyunca Messi ile rekabet içinde olan Portekizli futbolcu, kendisi için hayal kırıklğı ile sona eren turnuvanın final maçından sonra sessiz kaldı.

Toplamda 780 milyon takipçisi olan Ronaldo, final hakkında Instagram, Twitter veya Facebook’tan hiçbir paylaşım yapmadı ve Messi’yi de kutlamadı.

Instagram’da son gönderisini geçen hafta paylaşan Ronaldo, Twitter’da 10 gündür, Facebook’ta 8 gündür sessiz.