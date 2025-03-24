Ronaldo, Milli Takımda Yeni Rekor Kırdı

CRISTIANO RONALDO YENİ REKORUNA IMZA ATTI

Kariyerine Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo, bir başka rekor daha başarıyla elde etti. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Portekizli yıldız, bu kez milli formayla tarihe geçiyor. UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanşında Danimarka’yı 5-2 yenerek yarı finale yükselen Portekiz, kritik galibiyetini elde etti.

REKOR SERTİFİKASI TAKDİM EDİLDİ

Maç öncesinde Cristiano Ronaldo’ya özel bir tören düzenlendi. UEFA Uluslar Ligi gruplarında, 15 Kasım 2024 tarihinde yapılan ve Portekiz’in 5-1 kazandığı Polonya maçı sonucunda milli takımda 132 galibiyetle yeni bir başarıya ulaştı. Bu başarı, Ronaldo’yu Guinness Rekorlar Kitabı’na yazılmaya aday hale getirdi. 40 yaşındaki süperstar, bahsedilen karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle performans sergileyince dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Danimarka maçı öncesinde kendisine rekor sertifikası verildi.

REKORU KIRAN YILDIZIN KARIŞIK PERFORMANSI

Danmark karşılaşmasında 5-2’lik galibiyette Cristiano Ronaldo, bir gol attı ancak bir penaltı atışını da kaçırdı. Ronaldo’dan önce bu rekoru elinde bulunduran isim ise İspanya’nın önemli oyuncularından Sergio Ramos’tu. Ramos, milli takımında 131 galibiyet elde etmişti. Diğer yüksek galibiyet sayısına sahip oyuncular arasında ise İspanyol kaleci Iker Casillas, Arjantinli Lionel Messi ve Meksikalı Andres Guardado bulunuyor.