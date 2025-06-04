Ronaldo’nun Gol Sayısı 900’ü Aştı

ALMANYA-PORTEKİZ MAÇININ YAYIN DETAYLARI

Almanya ile Portekiz arasında UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağı belirlendi. Almanya, ev sahipliği yaptığı bu maçta Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo, takımının ikinci golünü kaydetti. Peki, Ronaldo şu an ne kadar gol attı ve toplam gol sayısı ne? 5 Eylül 2024 tarihinde Hırvatistan’a karşı gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi maçında, Ronaldo kariyerindeki 900. golünü atarak bu önemli barajı geçti ve gollerine devam ediyor.

RONALDO’NUN KİŞİSEL HAYATI

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz’in Madeira şehrinde dünyaya geldi. Portekiz milli takımında da görev alan Ronaldo, 2009’dan beri Real Madrid’de mücadele ediyor. Küçük yaşlarda futbol oynamaya başlayan Ronaldo, babasının Ronald Reagan’a olan hayranlığı nedeniyle bu ismi aldı. Ronaldo’nun, Hugo, Elma ve Liliana Caita isimli biri erkek, toplamda üç kardeşi bulunuyor. Ailesinin kökenleri, Portekiz’in açıklarında yer alan Cape Verde adalarına kadar uzanıyor. Koyu bir Katolik ailede büyüyen Ronaldo, oldukça duygusal ve dinine bağlı bir kişilik özelliklerine sahip.

FUTBOL KARİYERİNE GİDEN YOL

Ronaldo, futbol tutkusunu annesinin fark etmesiyle 8 yaşında futbola adım attı. Amatör bir kulüp olan Andorinha’da futbol oynamaya başlayan Ronaldo, 1995’te 10 yaşında Nacional takımına transfer oldu. Buradaki performansı nedeniyle Sporting Lizbon altyapısına üç günlüğüne deneme amacıyla gönderildi ve yeteneklerini burada göstererek bu kulüple sözleşme imzaladı. Ancak, Sporting Lizbon’da alt yapıda mücadele ederken kalp sorunları ortaya çıktı. Neyse ki, yapılan sağlık kontrolünde futbol oynamasında herhangi bir engel olmadığı tespit edildi.

BÜYÜK ÇIKILIŞI VE TRANSFERLERİ

2002 yılında A takıma yükselerek ilk maçında iki gol atan Cristiano Ronaldo, tüm Portekiz’de dikkat çekti. O dönemde genç yaşına rağmen birçok kulüp tarafından izleniyordu. 2003 yazında Manchester United’a transfer olan Ronaldo, burada 7 numaralı formayı giyerek kendini geliştirmeye devam etti. İlk sezonunda 29 Premier Lig maçına çıkıp 4 gol attı. Sonraki sezon ise gol sayısını artırarak 5 gole ulaştı. Özellikle 2005/06 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamayı başardı.

REAL MADRİD DÖNEMİ VE BAŞARILARI

Ronaldo, 2009 yazında Real Madrid’e geçiş yaptı ve burada müthiş bir performans sergiledi. İlk sezonunda 29 lig maçına çıkarak 26 gol attı. 2010/11 sezonunda ise 40 golle La Liga tarihine adını yazdırdı. Real Madrid döneminde 197 La Liga maçında 219 gol atarak olağanüstü bir gol ortalaması yakaladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 60 golle tarihine geçti. Kulüp başarıları arasında Real Madrid ile 12 kupa bulunmaktadır. Ronaldo, Portekiz milli takımıyla ise 52 gole ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Ancak, şu ana kadar milli takımıyla herhangi bir kupa kazanamamış olması, eleştirilerin hedefi oldu.

Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 418 lig maçında toplam 306 gol atarak dikkat çekici bir rekora imza attı.