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Ronaldo’nun Penaltısı Al Nassr’ı Yıktı

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AL NASSR TURNUVADAN VEDAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Suudi Arabistan Kral Kupası’nda, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon karşısında 1-0’lık skorla mağlup oldu ve bu sebeple turnuvaya veda etti. Müsabakanın 90+6. dakikasında Ronaldo, kullandığı penaltıyı tribündeki taraftara göndermesiyle dikkat çekti.

RONALDO’ DAN ETKİLEYİCİ AN

Ronaldo’nun penaltıyı kaçırması, Al Nassr’ın turnuva için kalan umutlarını sona erdirirken, topun hedefi olan taraftarın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bu durum, kulüp ve taraftar açısından üzücü bir sonuç doğurdu.

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