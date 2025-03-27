Ronaldo’nun Türk Tenisçiyle Aşk İddiası

Ronaldo’nun Aşk İddiaları Gündemde

Portekizli futbol yıldızı Ronaldo’nun Türk bir tenisçiyle ilişki yaşadığı iddiaları medyada büyük bir yankı uyandırdı. Futbolcu ile Türk tenisçi arasındaki yazılı iletişim, bu aşk spekülasyonlarını daha da güçlendirdi. TV100’de yer alan habere göre, kendisini “Zengin avcısı” olarak tanıtan Paralog isimli Instagram kullanıcısı, Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo’nun arasında bir aşk ilişkisi olduğunu öne sürdü.

İddiaların Detayları

Paralog, Dubai’de buluştuğu Seven Oral’ı “Milli yengemiz” diyerek etiketlediği videosunda, “Seven ve Ronaldo 2016’dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış” dedi. Ayrıca, söz konusu iddiaları destekleyen mesajlaşmalarını da paylaştı. Bununla birlikte, Ronaldo’nun Arabistan’daki antrenmanını izledikleri anları da takipçileriyle paylaştı. Bu gelişmelerden sonra Portekizli futbolcunun yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.

Milli Yıldızın Kariyeri

Diğer yandan, Ronaldo’nun 2016 yılından beri Georgina Rodriguez ile ilişki yaşadığı biliniyor ve çiftin bu ilişkiden 2 çocuğu bulunuyor. Seven Oral ise 2 Haziran 1992’de Samsun’da doğdu. Tenise olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı ve 1999 yılında Samsun Tenis İhtisas Kulübü (SATİK) ile profesyonel kariyerine adım attı. Genç yaşta başlayan bu tutku, onu birçok başarılı sonuca ulaştırdı. Disiplin ve hırsıyla spor hayatına devam eden Oral, çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerde adını duyurmaya başladı.