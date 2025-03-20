Ronaldo ve Taraftar Arasında Unutulmaz Anlar

PORTAĞAL’IN DANİMARKA ZİYARETİ

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak. Portekiz takımının kafilesi, bu mücadele için Kopenhag’a ulaştı ve burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

C.RONALDO’NUN TARAFTAR İLİŞKİSİ

Karşılaşma sırasında, Cristiano Ronaldo ile bir taraftar arasında çok dikkat çekici bir olay yaşandı. Ronaldo’ya gösterilen büyük sevgi, izdihama dönüşecek boyutlara ulaştı. Coşkulu kalabalığı beklemeyen Ronaldo, kısa bir süreliğine şaşkınlık yaşarken, kendisi için gözyaşı döken bir taraftarı kırmayıp fotoğraf çektirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu büyük kalabalığın arasında bir taraftarın Fenerbahçe çağrısı ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ronaldo’ya “Come to Fener” diyerek bağıran bu taraftara Ronaldo’nun tepkisi ise kayda alındı ve sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.