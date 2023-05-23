Ronaldo’dan ayrılık kararı

Uzun yıllar İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, Al Nassr’dan ayrılıyor.

Suudi Arabistan ekibinde şu ana dek 17 maça çıkan Ronaldo, 13 gol attı ve 2 asist yaptı

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Manchester United ile yaşadığı sorunların ardından Al Nassr’a imza atan Cristiano Ronaldo için ayrılık iddiası gündeme geldi.

İspanya’dan Mundo Deportivo’da yer alan haberde, Portekizli yıldızın Suudi Arabistan temsilcisinden ayrılmak istediği aktarıldı.

Ronaldo’nun, 5 aylık sürede Suudi Arabistan ekibinin gerçekliğini ve özellikle de altyapının modernlikten çok uzak olduğunu fark ettiği ve bu nedenlerle ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Avrupa’ya dönebilir

Ronaldo’nun, ayrılık kararını yakın çevresiyle paylaştığı, Avrupa’ya geri dönmeyi ya da başka alternatif arayışında olduğu vurgulandı.

Ronaldo’nun sözleşmesini haklı bir neden olmadan feshetmesi durumunda ise Al Nassr’a tazminat ödemek zorunda kalacağı hatırlatıldı.

Al Nassr performansı

Suudi Arabistan ekibinde şu ana dek 17 maça çıkan Ronaldo, 13 gol attı ve 2 asist yaptı.

Cristiano Ronaldo, ocak ayında Al Nassr ile 2.5 yıl ve toplam 500 milyon Euro maaş karşılığında sözleşme imzalamıştı.