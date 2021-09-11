Uzun yıllar İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen tecrübeli oyuncu Cristiano Ronaldo’dan kötü haber geldi.

36 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bu sezon yuvası Manchester United için ter dökecek. Ancak Ronaldo’nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler iddia edildi. İddialara göre Ronaldo’nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı hafifliyor.

Manchester United’a duygusal bir dönüş yapan Ronaldo, 36 yaşında sınırları zorlamaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan olan Ronaldo, aynı zamanda sağlığını da ciddi şekilde ateşe atıyor.

SÜREKLİ AĞRI HİSSETMEYE NEDEN OLUYOR

Daily Star’ın haberine göre; 2014 yılında Ronaldo’ya ‘garanti tedavisi olmayan’ tendinozis teşhisi koyuluyor. Diz iltihabı şeklinde tanımlanan bu rahatsızlık, sürekli ağrı hissetmeye, esneklik kaybına, tendonları yaralamaya neden oluyor. Ancak sezonda neredeyse 60 civarı maça çıkan Ronaldo, sağlığına uzun vadede meydan okuyor.