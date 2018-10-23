Ronaldo’dan ‘tecavüz’ açıklaması

İspanyol devi Real Madrid’den Juventus’a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, tecavüz iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Manchester United – Juventus mücadelesi öncesi bir otelde gerçekleştiği iddia edilen tecavüz iddiaları karşısında ilk kez sessizliğini bozdu. Portekizli yıldız, tüm bu iddialara rağmen hem tüm listelerde hem de futbolcular arasında dijital dünyada da zirveye çıktı

Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester’da düzenlediği basın toplantısında Las Vegas’ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilen ve mahkemeye taşınan olayla ilgili açıklama yaptı

Ronaldo gelen soru üzerine basın toplantısında şu sözleri kullandı: “Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. ”

“Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım”

2009’da Las Vegas’taki bir otelde model Kathryn Mayorga’ya tecavüz etmek ve suçunu örtbas etmek için 370 bin dolar ödemekle suçlanan Portekizli yıldız, tüm bu iddialara rağmen hem tüm listelerde hem de futbolcular arasında dijital dünyada da zirveye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD eski başkanı Barack Obama gibi ünlüleri geçen tecrübeli oyuncu, Neymar ve Lionel Messi gibi rakiplerini de geride bıraktı.

NTV