Ronaldo’dan tecavüz itirafı

Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Ronaldo'dan tecavüz ile ilgili itiraf geldi.

İspanyol devi Real Madrid’den Juventus’a transfer olan dünyaca ünlü oyuncu Ronaldo’dan tecavüz ile ilgili açıklama geldi.

Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’nun 2009 yılında Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği iddia edilmişti. Alman Der Spiegel, söz konusu iddialarla ilgili gündeme bomba gibi düşen belgeler yayımladı.

Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’nun 2009 yılında Las Vegas’taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği iddia edilmişti.

Der Spiegel’e verdiği röportajda Ronaldo’nun kendisine 2009 yılında tecavüz ettiğini söyleyen Mayorga, Portekizlinin kendisini ters ilişkiye zorladığını belirtmişti.

Mayorga, söz konusu olayla ilgili olarak “Bana canımın acıyıp acımadığını sordu. Sonrasında dizlerinin üstüne çöktü ve ‘%99 oranında iyi bir insanım ancak kalan %1 hariç.’ dedi.” sözlerini kullanmıştı.

Der Spiegel dergisi de Ronaldo’nun Mayorga’ya verdiği 325 bin euroluk sus payının belgelerini yayımlamıştı.

Ronaldo cephesi ise tecavüz iddialarını kesin bir dille yalanlayarak Mayorga’nın kendileri üzerinden prim yapmaya çalıştığını savunmuştu.

NTV