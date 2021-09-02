Ronaldo’dan yeni rekor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda oynanan mücadelede Ronaldo rekor kırdı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda İrlanda’yı 2-1 yenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei’yi geride bırakarak “milli formayla en çok gol atan oyuncu” rekorunu kırdı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin A Grubu maçında Portekiz, İrlanda’yı ağırladı.
Algarve Stadı’nda oynanan maçın 15. dakikasında Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Konuk İrlanda, 45. dakikada John Egan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.