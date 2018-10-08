Ronaldo’nun başı dertte! Belge çıktı

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz iddiası ile ilgili yeni bir belge ortaya çıktı.

İspanyol devi Barcelona’dan Juventus’a transfer olan dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo’nun tecavüz iddiası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Alman Der Spiegel Dergisi, Cristiano Ronaldo’nun tecavüz ettiği iddia edilen Katheryn Mayorga’ya verdiği belirtilen 325 bin euroluk sus payı parasının belgesini yayınladı. 13 Haziran 2009’da Las Vegas’ta gerçekleşen olayda Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürerken Ronaldo ise ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savunuyor.

Mayorga, ilişki sırasında birkaç kez hayır dediğini ancak Ronaldo’nun kendisini zorladığını iddia ediyor.

“DUYGUSAL TRAVMA YAŞADIM” DEMİŞTİ

Mayorga tecavüzün ardından ciddi bir duygusal travma yaşadığını söylemiş ayrıca Ronaldo’nun kendisine susması karşılığında 325 bin euro’luk bir anlaşmayı zorla kabul ettirdiğini iddia etmişti.

Mayorga Der Spiegel’e verdiği röportajda şu anda öne çıkmasını da 3 sebebe bağlamıştı: Yeni bir dava açarak adaleti bulabileceğine inanması, MeToo hareketinin kendisine cesaret vermesi ve kamuyonun ilgisini davaya çekerek diğer muhtemel mağdurların öne çıkmasını sağlamak.

325 BİN EUROLUK BELGE ORTAYA ÇIKTI

İşte Der Spiegel dergisi Mayorga’nın bahsettiği belgeyi yayınladı. Spiegel yayınladığı belgelere Ronaldo’nun avukatlarının bile itiraz etmediğini ve belgelerin gerçekliğinden şüphe edilmediğini belirtti. Belgenin 325 bin euroluk ödeme yapıldıktan sonra imzalandığı belirtiliyor.

Belgenin Ronaldo’nun Mayorga’ya kendisine HIV olmadığına dair garanti verdiği belirtiliyor.

Bu dava Las Vegas’ta görülmeye devam ederken ikinci bir iddia daha ortaya atıldı. Kathryn Mayorga’nın avukatı, Leslie Stoval Daily Mail’e bir tecavüz vakası daha olduğunu açıkladı. Stovall, “Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı” dedi. Stovall Ronaldo’yu tecavüzle suçlayan 2. kadının kimliğini açıklamadı ancak kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini söyledi.

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