Ronaldo’nun kaderi bu hafta belli olacak

Dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo’nun bu hafta Suudi Arabistan takımı Al-Nassr tarafından açıklanması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’in, her konuda anlaşma sağladığı Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo’yu bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

eçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United’a geri dönen Ronaldo, bu yıl yaşananların ardından takımdan ayrıldı. Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Ronaldo, Dünya Kupası’nda da ülkesi Portekiz ile hayal kırıklığı yaşadı.

Birçok takımın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki efsane, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’a imza atmak üzere.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süper yıldızla senelik 212 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı. Transferle ilgili resmi açıklamanın da bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, imzayı attığı anda dünya üstünde en fazla yıllık ücret kazanan oyuncu konumuna gelecek. Yine Suudi basınına göre; Al-Nassr, ilk etapta atılacak 3 yıllık sözleşme için birçok sponsorla anlaşmaya vardı.

Ancak Cristiano Ronaldo’nun kazanacağı yıllık ücretin büyük bir bölümünü sponsorlar karşılayacak.

Futbolcu ve menajeriyle mali koşullar-tazminatlar dahil her konuda neredeyse tam anlaşmaya varıldı.

Transferin tamamlanmasında ufak prosedürlerin kaldığı belirtildi. Resmi açıklamanın ardından Suudi Arabistan, Ronaldo ile birlikte ligin tanıtımını da yapmayı planlıyor