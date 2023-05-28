Ronaldo’nun takımı 2. oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun takımı Al-Nassr 2. oldu.

Bir dönem İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo’nun takımı Al-Nassr ligde ikinci oldu.

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia’yı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Suudi Arabistan Ligi’nin 29. hafta mücadelesinde Al Ettifaq ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılama karşılıklı atılan iki golle 1-1 berabere sonuçlandı.

Al Ittihad lig şampiyonu oldu

Al Nassr’ın golünü 56. dakikada Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Luiz Gustavo kaydederken, lider Al Ittihad’ın Al Fayha’yı deplasmanda 3-0 yenmesi sonrası bitime 1 hafta kala 69 puana ulaşan Al Ittihad ligin şampiyonu oldu.

Al Nassr ikinci bitirdi

Bu sonuçla beraber kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi yıldız isimleri bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 64 puana ulaştı ve ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Devre arası transfer döneminde kariyerinde büyük bir değişim yaparak Suudi Arabistan’ın yolunu tutan 38 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımyla birlikte 19 maçta oynadı. Portekizli futbolcu bu maçlarda 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.