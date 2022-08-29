Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu.

İtalyan basını, Manchester United’ın Portekizli yıldızı Ronaldo’nun İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağını duyurdu.

ünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun futbol geleceği belirsiz. Manchester United’ta formunu yakalayamadığı için performansı bir süredir tartışma konusu olan Ronaldo’nun takımın teknik adamı Erik ten Hag ile sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmak istediği biliniyordu.

Gazetta dello Sport’un haberine göre İtalyan ekip Napoli, takımından ayrılmak isteyen Ronaldo’yu ikna etmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de oynamak isteyen Ronaldo’nun Manchester United’ın sadece Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasının ardından bu teklife çok daha sıcak baktığı aktarıldı.

UNİTED MAAŞININ BİR MİKTARINI ÖDEMEYE HAZIR

Manchester United ise Napoli’ye katılmak konusunda ikna olan ünlü futbolcunun maaşının bir miktarını ödemeye devam edecek.

SPALETTİ: HİÇ KİMSE BUNA HAYIR DİYEMEZ

Napoli’nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Cumartesi günü kendisine yöneltilen Ronaldo ile bir anlaşma olup olmadığı sorusuna “Bana Ronaldo ile çalışmak isteyip istemediğimi soruyorsanız, hiçbir koçun buna hayır demeyeceğini söyleyebilirim.’’ diyerek yanıt vermişti.