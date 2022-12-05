Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu

Dünya Kupası heyecanı devam ederken, ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi ile anlaştığı iddia edildi.

Dünya Kupası için geri sayım sürerken Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor! Manchester United, Portekizli yıldızın posterini stattan indirirken tecrübeli futbolcu da yanıt verdi; ortalık yeniden kızıştı! Diğer yandan Galatasaray iddiaları da gündeme oturdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajın devamında Manchester City hakkında transfer itirafında bulundu. Peki, Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo Al-Nassr ile anlaştı

ingiltere Premier Lig ekibi Manchester United’la yollarını ayırdıktan sonra geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı önümüzdeki günlerde belli olabilir.

İspanyol spor gazetesi Marca’da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 Ocak itibariyle sözleşmenin geçerli olacağı belirtildi.

Haberde, Portekizli yıldızın yıllık 200 milyon Euro kazanacağı ve toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceği kaydedildi.

Al-Nassr’ın kadrosunda çok sayıda tanıdık isim yer alıyor.

Tecrübeli kaleci David Ospina’nın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo ile birlikte Beşiktaş’ın eski oyuncuları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar Suudi Arabistan ekibinde kariyerini sürdürüyor.

Portekiz ile 2022 Dünya Kupası’nda mücadele eden Ronaldo, 2 maç sonunda 1 gol kaydetti.