Uzun yıllar Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu.

Juventus’un yüksek maliyeti sebebiyle satmaya sıcak baktığı Cristiano Ronaldo’nun İtalya’daki geleceğine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City’nin Portekizli oyuncuya iki yıllık sözleşme teklifi ortaya çıkarken, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde PSG ile Juventus arasında sürpriz bir zirve gerçekleşeceği öne sürülmüştü. Son olarak Manchester City’nin Portekizli yıldız ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı, Juventus ile City arasındaki görüşmeler sonucunda transferin netleşeceği iddia edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo’nun İtalya macerasını noktalamayı istediğinin ortaya çıkmasının ardından Portekizli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu haline geldi.

Transfer döneminde ismi Manchester City ve Paris Saint Germain ile anılan Cristiano Ronaldo, son olarak Harry Kane’in Tottenham’da kalacağını açıklamasının ardından Pep Guardiola’nın takımına bir adım daha yaklaşmıştı.

Harry Kane transferinin masadan kalmasının ardından Manchester City’nin Cristiano Ronaldo transferine yoğunlaşacağı ve bu sansasyonel imzaya öncelik vereceği konuşuluyor. İtalyan basını, Portekizli futbolcu için ilk resmi teklifinin yapıldığını öne sürdü.

“MANCHESTER CITY İLE RONALDO ANLAŞMAYA VARDI”

İspanyol AS’ın son dakika haberine göre Ronaldo ile Manchester City, 2 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Bugün Torino’ya giden Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes, Juventus ile City arasında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Juventus, 25-30 milyon Euro bir bonservis bedeli isterken City ise para ödemeden transferi noktalamak amacında. Taraftar arasında görüşmeler devam ediyor.