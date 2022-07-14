Ronaldo’ya tarihi teklif

İspanyol devi Real Madrid’de uzun süre top koşturan dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo’ya büyük bir teklif geldi.

Cristiano Ronaldo belki de kariyerinde ilk kez takım seçimi konusunda kararsız… Manchester United’da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Cristiano Ronaldo’ya Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif geldi.

uudi Arabistan’dan Cristiano Ronaldo’yu isteyen bir kulübün Manchester United’a 30 milyon euro bonservis teklifi vereceği, Cristiano Ronaldo’ya ise 2 yıl için toplam 250 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Aynı kulübün menajer Jorge Mendes’e ise 20 milyon euro teklif ettiği yazılırken Cristiano Ronaldo’nun teklifi düşünmeye aldığı ifade edildi.

“RONALDO SATILIK DEĞİL”

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ise Portekizli yıldızın takımdan ayrılmayacağını ifade ediyor.

Ten Hag yaptığı açıklamada, “Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun takımdan ayrılıp ayrılmak istemediği sorulan Ten Hag, “Ayrılmak istiyor mu? Bana böyle bir şey söylemedi. Okudum ama dediğim gibi Ronaldo satılık değil. O planlarımızın bir parçası ve birlikte başarılı olmak istiyoruz.” dedi.