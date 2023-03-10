Ronaldo’yu sinirlendiren tezahürat

Uzun yıllar İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Cristiano Ronaldo, Messi tezahüratlarına sinirlendi.

Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 20. hafta maçında şampiyonluktaki en büyük rakibi Al Ittihad’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın sonunda rakip takım taraftarlarının Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo su şişelerini tekmeleyerek tribünlere hareket yaptı.

Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 20. haftaya lider giren Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.

Maçın tamamında oynayanCristiano Ronaldo yalnızca bir tane isabetli şut bulabildi.