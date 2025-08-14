Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yüzde 20 Kar Artırdı

YILIN İLK YARISINDA OPERASYONEL KÂRDA ARTIŞ

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılının ilk yarısında operasyonel kârını yüzde 20 artırarak 89 milyon Euro’ya çıkardığını açıkladı. Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul ve yatırım şirketi, portföyünde 16 farklı yatırım ve yaklaşık 740 bin metrekare brüt kiralanabilir alan bulundurarak pazar liderliğini koruyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bilgilendirmede, operasyonel kârın 3,2 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. Euro cinsinden kâr ise yüzde 20 artışla 89 milyon Euro olarak kaydedildi.

DÜZENLENEN VARLIK DEĞERLERİ

30 Haziran itibarıyla düzeltilmiş brüt varlık değeri TL bazında yüzde 3 artış göstererek 147 milyar TL’ye, düzeltilmiş net aktif değeri ise yine yüzde 3 artışla 125 milyar TL’ye ulaştı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Türkiye’nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olarak pazar liderliğini sürdürdüklerini belirtti. Yaşar, dinamik yönetim anlayışlarıyla operasyonel verimliliklerinin sürekli arttığını vurguladı.

VISITORS AND OCCUPANCY RATE

30 Haziran 2025 itibarıyla 56,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını ve yüzde 99,2 doluluk oranı elde ettiklerini söyleyen Yaşar, “Bu tüm zamanların en yüksek doluluk oranıdır. Son 12 ay içerisinde ziyaretçi sayımız 113 milyon olarak gerçekleşti. Mevsimsel zorluklara rağmen 2025 yılında toplam ziyaretçi sayımızın önceki yılları yakalamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KİRA CİROLARINDA ARTIŞ

Rönesans Gayrimenkul kiracılarının 2025 yılının ilk altı ayında cirolarını ortalama yüzde 39 artırdığını belirten Yaşar, aynı dönemdeki TÜFE büyümesinin yüzde 38 olduğunu hatırlattı. AYD tarafından açıklanan sektör ciro artışının ise ortalama yüzde 29 olduğunu vurguladı. Yaşar, 2025 yılının ilk yarısında AVM’lerde toplam 14 bin 391 metrekarelik bir alanı kapsayan 67 marka mağaza açıldığını duyurdu.

MALTEPE PARK’IN GÜÇLENMESİ

Rönesans Gayrimenkul’ün Maltepe Park’ındaki gelirleri artırmak için önemli bir iyileştirme operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Yaşar, “Kiracı çeşitliliğini artırmak amacıyla yeni kiracılarla anlaşıldı. Eski açık otopark alanında yeni restoranlar, kafeler ve spor alanları açıldı. Bu alan, konut, ofis ve alışveriş merkezi alanlarını entegre eden canlı bir sosyal merkez haline getirildi” diye ekledi. Maltepe Park, 2025 yılının ilk yarısında kira alanında ve toplam ciroda önemli bir büyüme sağladı.

GELECEK PROJELER VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Yaşar, elde ettikleri başarı ve karlı büyümenin gelecek projelere yön verdiğine dikkat çekti. İstanbul’da devam eden Maltepe Park genişleme projesinin inşaatının sürmekte olduğunu belirten Yaşar, konut satışlarına Eylül ayında başlamayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, Antalya Konyaaltı’nda üçüncü Hilltown AVM projesi geliştirme planlarının bulunduğunu ve bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedeflediklerini aktardı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım, hem organik hem de stratejik satın almalarla sürdürülebilir bir büyüme sürdüreceklerini kaydetti.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yedi ildeki Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’ler ile Maltepe Park ve Kozzy AVM’leriyle hizmet sunmakta ve portföyünde RönesansBiz Küçükyalı, Hilltown Ofis, Piazza Ofis ve Maltepe Park Ofis’i bulundurmaktadır.