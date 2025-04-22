Rönesans Rezidans Davası 11 Temmuz’a Ertelendi

HATAY’DA DAVANIN GÖRÜLMESİ

Hatay’da, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Rönesans Rezidansı ile ilgili dava süreci devam ediyor. Dava, 5’inci duruşmasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve bir sonraki duruşma tarihi 11 Temmuz olarak belirlendi. Rönesans Rezidansı’nda 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Bıyıksız, “Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu” diyerek tepkisini dile getirdi. Antakya ilçesindeki 250 daireli bu yapı, 6 Şubat’taki depremlerde tamamen yok oldu ve resmi raporlara göre 269 kişi hayatını kaybetti.

DURUŞMA DETAYLARI

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun ve proje müdürü İ.D. duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca, tutuksuz olarak yargılanan Ayhan Karan da SEGBİS ile katıldı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapis cezası talebiyle yargılanan sanıklar, duruşmada savunmalarını yaptı. Katılanlar arasında Rönesans Rezidansı’nda yakınlarını kaybeden vatandaşlar da yer aldı.

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında sağlık sorunlarını öne sürerek, “Üzerime atılı olan suç malzeme ve kalite yetersizliğidir. Tutuksuz olarak yargılanmak istiyorum, gerekirse adli kontrol şartıyla yargılanmak istiyorum” dedi. Tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu ise, “Kusurum söz konusu değildir. Kontrol yaptım, herhangi bir kusurum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Projede denetçiydim, binanın yapım aşamalarında görev almadım” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, Isparta Üniversitesi’nden alınacak bilirkişi raporunun gelmesi beklenerek duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

ACILI ANNE MERYEM BIYIKSIZ’IN AÇIKLAMALARI

Rönesans Rezidansı’nın enkazında evlatları 22 yaşındaki Mehmet Ali, 23 yaşındaki Furkan ve 28 yaşındaki Aylin’i kaybeden Meryem Bıyıksız, “Rönesans Rezidans’ta 3 evladımı kaybettim. 2 oğlum, 1 kızım enkazda can verdi. Mahkemede 7-8 saat diyalogları dinliyoruz. Avukatları gelip her şeyin düzgün yapıldığını anlatıyorlar. Her şeyi düzgün yapsalardı neden yüzlerce insan öldü? Neden bütün anneler ağlıyor, neden bütün kardeşler ağlıyor, neden bu sorularımıza cevap veremiyorlar? 10 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak yapmışlardı bu binayı, öyle söylüyorlardı. Neden 7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı? Bütün bu sorularımıza cevap veremiyorlar. İnsanlara bu evleri ‘Cennetten bir köşe’ diye sattılar, herkese güvenli olduğunu söylediler. ‘Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina’ dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu. Sonuna kadar şikayetçiyiz” ifadeleriyle tepkisini yineleyerek sürecin önemine dikkat çekti.