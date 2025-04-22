Rönesans Rezidans’ta 3 evlat yitirdi. Anne Meryem Bıyıksız adalet talep etti. Etkileşim izni bekleniyor, dava ertelendi. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, neden? Mahkeme, yazılı rapor bekliyor. “Cennetten bir köşe” dediler, yıkıldı

ADLİ SÜREÇ VE DAVADA YENİ GELİŞMELER

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde birçok insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile ilgili davanın 5’inci duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi. Bu rezidansın enkazı altında 3 evladını kaybeden Meryem Bıyıksız, “Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu” şeklinde ifade etti. Rönesans Rezidans, Antakya ilçesinde yer alan 250 daireden oluşan bir yapı olarak, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış ve resmi kayıtlara göre 269 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

DURUŞMAYA KATILIM VE SANIK SAVUNMALARI

Duruşmada, tutuklu sanıklar, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun ile proje müdürü İ.D. salonda yer aldı. Ayrıca, tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan da SEGBİS ile bağlantı kurdu. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla yargılanan sanıklar, duruşmada savunmalarını gerçekleştirdi. Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da duruşmaya katılım gösterdi. Tutuklu müteahhit Coşkun, sağlık sorunlarını öne sürerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Bülent Sekiçoğlu ise, “Kusurum söz konusu değildir. Kontrol yaptım, herhangi bir kusurum yok” tarzında savunma yaptı ve tahliye talebinde bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENDİ

Mahkeme heyeti, Isparta Üniversitesi’nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi sebebiyle duruşmaya ara verdi. Rönesans Rezidans’taki enkazda evlatları 22 yaşındaki Mehmet Ali, 23 yaşındaki Furkan ve 28 yaşındaki Aylin’i kaybeden Meryem Bıyıksız, adalet talebini dile getirdi. “Rönesans Rezidans’ta 3 evladımı kaybettim. Mahkemede 7-8 saat diyalogları dinliyoruz. Avukatları gelip her şeyin düzgün yapıldığını anlatıyorlar. Her şeyi düzgün yapsalardı neden yüzlerce insan öldü?” diyerek sordu. Ayrıca, “10 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak yapmışlardı bu binayı öyle söylüyorlardı, neden 7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı?” diye de ekledi. Bıyıksız son olarak, “İnsanlara bu evleri ‘Cennetten bir köşe’ diye sattılar, herkese güvenli olduğunu söylediler. Ama ilk yıkılan bina da burası oldu. Sonuna kadar şikayetçiyiz” şeklinde konuştu.