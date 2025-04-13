Rongali Bihu Festivali’nde Halk Dansları

HINDISTAN’IN ASSAM EYALETİNDE RONGALI BIHU FESTİVALİ

Nagaon’da, 13 Nisan’da gerçekleşen Rongali Bihu Festivali’nde, yeni yıl ve bahar döneminin şenlikleri dahilinde çeşitli halk dansları gösterileri sergilendi. Bu etkinlikler, yerel kültürü kutlamak ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor. Dans gösterileri, geleneksel kıyafetler içinde gerçekleştiriliyor ve katılımcılara neşeli bir atmosfer sunuyor.

BİHMANLI HAZİNE VE GELENEKLER

Rongali Bihu, Assam kültürünün önemli bir parçası olarak, tarımın başlangıcı ve doğanın döngüsünü simgeliyor. Eğlenceli etkinlikler, özellikle genç neslin bu gelenekleri yaşatmasına olanak tanıyor. Ayrıca, festival boyunca yerel müziklerin eşliğinde yapılan danslar, misafirlere etkileşimli bir deneyim sunuyor. Bu tür kutlamalar, toplumsal bağları güçlendirerek kültürel çeşitliliği ön plana çıkarıyor.