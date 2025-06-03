Ros Hebil, Bodrum’un Seçkin Yaşam Projesi

HEBİL KOYU’NDA YENİ BİR YAŞAM PROJESİ

Bodrum’un doğal güzellikleri ve yüksek yaşam standartlarıyla dikkat çeken Hebil Koyu’nda bulunan Ros Hebil, uluslararası alanda da ilgi çekiyor. İngiltere’nin önde gelen lüks yaşam ve seyahat dergisi Luxury Lifestyle Magazine’in editörleri tarafından seçilen Ros Hebil, Bodrum’un en özel 5 yaşam projesi arasında yer alıyor.

ÖZEL BİR YAŞAM FELSEFESİ

Hebil’deki endemik bitkiler ve doğal taş formlarıyla uyumlu bir yapı oluşturan Ros Hebil, yalnızca bir villa projesi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesini temsil ediyor. Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Hebil, sakinlerine dört mevsim boyunca doğayla iç içe, izole ve huzurlu bir yaşam deneyimi sunuyor. Ros Hebil’de bulunan 17 adet villa, panoramik deniz manzarasına sahip. Mimaride uygulanan “görsel süreklilik” ilkesi sayesinde her villa, diğerinin manzarasını kapatmıyor, böylelikle her ev Ege’nin sonsuz maviliğini kesintisiz izleme imkânı sağlıyor.

KONFORLU VE ŞIK YAŞAM ALANLARI

Müstakil yapıda tasarlanan villalar, özel yüzme havuzuyla konforu üst seviyeye taşıyor. Projedeki yaşam alanları, 375 ile 510 m2 arasında değişen boyutlarıyla geniş ailelere hitap ediyor. Villaların içinde bulunan özel avlular, estetik ve fonksiyonellik açısından evlere karakter kazandırıyor. Geniş iç mekanlar ve ferah tavan yükseklikleri, sakinlere yaz kış konforlu bir yaşam sunuyor. Tüm villalar, akıllı ev sistemleriyle donatılarak teknolojiyi günlük yaşama entegre ediyor. Ros Hebil, Bodrum’un zarafetle birleştiği yer olarak öne çıkıyor.