Rosatom, Özbekistan’da NGS inşaatına başladı

REAKTÖR EKİPMANLARI ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Rusya’nın Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu olan Rosatom, Özbekistan’da inşa edilen düşük güçlü nükleer güç santrali için reaktör ekipmanlarının üretimine start verdi. Rosatom’un yaptığı açıklamada, şirketin makine mühendisliği bölümüne bağlı AEM-Special Steels tesisinde, Özbekistan’da kurulan bu santralin RITM-200N reaktörü için gereken bağlantıları oluşturmak maksadıyla 205 tonluk özel alaşımlı çelik külçenin döküldüğü belirtildi. Bu çelik döküm işlemi, nükleer reaktör üretim sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ÜRETİM SÜRECİNDE İLERLEME

AEM-Special Steels tesisindeki tüm teknolojik süreçlerin tamamlanmasının ardından metalürjik ham madde, reaktör kabını tek bir ünite olarak montaj etmek üzere makine mühendisliği bölümünün diğer tesislerine gönderilecek. Rosatom’un reaktör ekipmanının ilk parçasının üretimine ilişkin olarak Özbekistan Uluslararası Enerji Fuarı 2025’te gerçekleştirilen sunum etkinliği, enerji sektörünün temsilcileri, uzmanlar ve ilgili bakanlık yetkilileri tarafından takip edildi.

PROJENİN ÖNEMİ VE İLGİ

Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Igor Kotov, konuyla ilgili olarak “Özbekistan’daki düşük güçlü nükleer güç santrali inşaatı projesinin pratik aşamasına geçiş, yabancı ortakların küçük nükleer teknolojilere olan yüksek ilgisini ve Rosatom’un bu alandaki çözümlerine duyulan güveni göstermektedir” şeklinde açıklamada bulundu. Kotov, makine mühendisliği bölümünün, buzkıran filosunda uzun yıllardır aktif olan RITM serisi reaktör ünitelerinin üretimi konusunda gerekli kapasiteye ve deneyime sahip olduğunu vurgulayarak, “Uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz, Özbekistan’daki LPNPP için altı RITM-200N reaktör ünitesinin tümünün üretiminde uygulanacak” dedi.