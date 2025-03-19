Rossi’den Türkiye Maçına İddialı Yaklaşım

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye’nin kağıt üzerinde daha güçlü bir takım olduğunu vurguladı ve burada sonuç almak için bulunduklarını belirtti. UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında Macaristan, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Türkiye ile karşılaşacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Rossi, “Bir yıl önce Türkiye ile Budapeşte’de hazırlık maçı oynadık. Türkiye, Euro 2024’e katılarak harika başarılar elde etti. Bu turnuvada sürprizlerden biri oldular. Hiç kimse bu noktaya geleceklerini tahmin etmezdi. Çeyrek finale kadar çıktılar. Bu oldukça etkileyici bir başarı. Ayrıca Uluslar Ligi’nde de gayet iyi performans sergilediler. Sadece son maçta kaybettiler. Bu nedenle bizimle bu maçı oynuyorlar” şeklinde ifadeler kullandı.

Sadece Bir Antrenman Yapabildik

Pazartesi günü toplandıklarını belirten Rossi, “Sadece 1 antrenman gerçekleştirebildik. Her seferde 10 oyuncuyu form durumuna göre milli takıma almak doğru değil. Böyle olursa, bu oyuncular bir takım olamıyor ve birbirlerini tanımıyorlar. Takım arkadaşlarının neler yapabileceğini bilen bir ekip olarak gelmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kağıt Üzerinde Daha İyiler

Türkiye’nin kaliteli bir kadrosu olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik direktör, “Türkiye, kağıt üzerinde tabii ki bizden daha iyi. Bizim değerlerimiz, onların yaklaşık 2 katı. Ancak, oyuncu değerleri yalnızca kağıt üzerinde olmaz, bunlar sahada belirlenir. Eğer yarın bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyarsak her şey mümkün” dedi.

Sonuç Almaya Geldik

“Türk Milli Takımı’nda gerçekten zorlanacağınız birçok kaliteli oyuncu var” diyen Rossi, sözlerine devam etti: “Özellikle orta sahadan hücum hattına kadar çok kaliteli futbolculara sahipler. İki önemli oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu’nu iyi tanıyorum ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu söyleyebilirim. İleriye çıktıklarında Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi hızlı, teknik ve çevik oyunculara sahipler. Türkiye gerçekten güçlü bir takım. Bunu açıkça belirtmeliyim ki korkmuyoruz, buraya sonuç almaya geldik. Onların da yapacağı gibi her top için mücadele edeceğiz.” Rossi, ayrıca kasığında zorlanma yaşayan Roland Sallai’nin İstanbul’a gelmediğini ve Bence Dardai’nin de yarınki maçta oynayamayacağını açıkladı.